В Краснодаре по подозрению в подкупе задержали экс-директора Фонда защиты прав дольщиков

Бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в получении подкупа в 41 млн рублей

В Краснодаре 9 ноября задержали бывшего директора регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Ее подозревают по ч.8 ст.204 УК РФ (Получение коммерческого подкупа в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Наказание поэтой статье предусматривает от 7 до 12 лет заключения.

Установлено, что женщина потребовала 41 млн рублей от учредителя строительной компании для заключения договора на достройку дома. Информацию бизнесмену она передала через своего сожителя. В декабре 2020 года предприниматель передал сумму экс-директору через мужчину. В августе 2021 года фигурантка заключила обещанный контракт.

Сейчас женщина задержана, с ней работает следователь. Также обыск провели в ее доме. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Уголовное дело по ч.4 ст.204 УК РФ (Коммерческий подкуп в особо крупном размере) возбудили и в отношении учредителя. Он находится под домашним арестом. Договоры на достройку проблемного ЖК с ним расторгли.

Известно, что летом 2022 года в Фонде назначили нового директора. Ранее эту должность занимала Евгения Шумейко. Также до сентября она была депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске завели уголовное дело на подрядчика, который завысил стоимость ремонта домов на 11 млн рублей.