Прокуратура проверит подачу воды в Сочи. Люди жалуются на перебои с мая

Сочинский «Водоканал» обвинил в проблемах с водоснабжением управляющую компанию, а прокуратура Хостинского района начала проверку

4 августа телеграм-канал Kub Mash опубликовал жалобы жителей Хостинского района Сочи, которые заявили, что живут без воды с мая. «Звонят во все инстанции, но помогать никто не торопится. Администрация обвиняет УК, а та — администрацию. Вместо воды подают воздух под большим давлением — чтобы поток мог подниматься. От этого сильно портятся краны и котлы. Тем временем до людей либо доходит ровно ничего, либо холодная вода тонкой струйкой. В итоге приходится платить за воздух — счетчик мотает как за воду. Водоканал пробовал разобраться: приезжали с водовозками, но с перебоями и к ночи. Люди ждали больше суток. Пенсионерам ещё хуже — носить тяжелые ведра они не могут, приходится кого-то просить или часами ждать хотя бы капли из крана», — передано в сообщении.

4 августа прокуратура Хостинского района Сочи начала проверку по обращениям жителей улицы Транспортной о ненадлежащем водоснабжении. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению соответствующих обязанностей органом местного самоуправления, коммунальным предприятием и управляющей организацией», — заявил сайт ведомства. В тот же день сайт сочинского «Водоканала» объяснил постоянные перебои с водой просчетами застройщиков и халатностью управляющей компании. Водоснабжающая организация обвинила УК «Весна» в бездействии, которое привело к дефициту воды по улицам Транспортная и Водораздельная. «Проблема наблюдается ежегодно летом, и ее благополучным разрешением занимается исключительно МУП города Сочи «Водоканал»: ежедневно организуют подвоз воды, круглосуточно производят стравливание воздуха на частных сетях, регулируют запорно-регулирующую арматуру и перераспределяют ресурс. Представители УК не только не присоединяются к работе, чтобы оперативно стабилизировать водоснабжение в зоне их ответственности, но и игнорируют рекомендации водоканала», — заявили сотрудники «Водоканала».

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Сайт «Водоканала» напомнил, что на балансе УК «Весна» в Хостинском районе имеется водовод диаметром 100 мм, протяженностью порядка 2 км. С момента первых застроек к водоводу были подключены более 30 многоквартирных домов на Транспортной, Водораздельной и в СНТ «Агро». Сначала пропускной способности хватало. Но последующая застройка превысила мощности для бесперебойной подачи воды. Сотрудники «Водоканала» заявили, что эти выводы сделаны по результатам обследования: «скрытые утечки на трубах отсутствуют, ресурс со стороны водоканала подается с необходимым давлением — 4-5 атмосфер, что является более чем достаточным показателем».



«Ни застройщик, ни УК не предусмотрели автоматический сброс воздуха на пиковых точках устройств. Это, наравне с активным водоразбором, стало дополнительной причиной регулярных завоздушиваний системы. Процедура стравливания воздуха также лежит в зоне ответственности УК, но ежедневно выполняется водоканалом», — добавили его сотрудники.

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«Водоканал» посоветовал собственникам сетей повысить их пропускную способность, для чего нужно проложить новые трубы большего диаметра. Либо признать частные сети бесхозными и передать их «Водоканалу», чтобы включить их в программы модернизации. «Однако их реализация будет проводиться не одномоментно и потребует достаточного финансирования и времени», — заключил сайт «Водоканала». Юга.ру предложили управляющей компании «Весна» прокомментировать ситуацию, но на момент публикации новости ответ не поступил. 31 июля жители Хостинского района уже жаловались на проблемы с водой. Тогда «Водоканал» объяснил их активным потреблением и поливом садов и огородов, подчеркнув, что дефицит наблюдается только в высокогорной местности. В комментариях Kub Mash пользователь заявил о похожих проблемах и в другом районе курорта: «у нас в Сириусе район птички тоже, кто на старой трубе, вода течёт слабо, но есть и то радует».