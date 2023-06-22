Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды. Проблему не могут решить несколько лет
В станице Старокорсунской происходят регулярные проблемы с водоснабжением. Отключения бывают круглогодично
21 июня в соцсетях жители станицы рассказали, что водоснабжения в домах нет уже несколько дней. По их словам, проблему не могут решить несколько лет.
«Вода в домовладениях появляется лишь ночью и тонкой струйкой, давления в системе нет. Приготовить пищу, помыться — целый квест. ЖКХ Корсунское (поставщик воды в станице) отвечает, что сети изношены на более чем 80%, насосы горят, ремонтировать некому, необходима полная модернизация сети, но финансирование отсутствует. В станице острая нехватка скважин, население растет»,— написали в телеграме.
На пост отреагировали в муниципальном центре управления Краснодара. Там сказали, что проблемы с водоснабжением 20 июня были из-за перебоев с электричеством. В тот день отключился автомат для подпитки электронасоса.
Но вечером того же дня водоснабжение снова пропало. По данным МЦУ, сгорел один из кабелей на подстанции. Специалисты устранили неполадки и водозабор подключили около 16:00. Жителям обещали, что вода появится в течение нескольких часов.
Но жители Старокорсунской сказали, что вода в их домах так и не появилась. По их словам, такие перебои происходят регулярно.
«Сейчас лето, без насоса только ночью и рано утром вода есть. Примерно с девяти утра только с насосом. А к девяти вечера воды вообще нет. Уже второй день у нас так. Пришел домой, успел помыться — молодец. Не успел — значит не повезло», — рассказала Юга.ру жительница станицы
Такой «режим» подачи воды в Старокорсунской начинается в мае, говорят местные. Часто причиной таких отключений считают полив огородов, но жители станицы пишут, что воды нет даже в дождливые дни и холодное время года:
«Проблема с водой в Старокорсунской последние годы не только в период огородов. Иногда на улице ливень может идти, а в кране вода еле идет. Ну явно же никто не поливает в этот момент. Огороды только усугубляют проблему».
В 2022 году во время очередных отключений ресурсоснабжающая организация сообщила жителям, что воды нет из-за изношенности сетей и нехватки скважин. Решить эту проблему самостоятельно поставщик не может из-за нехватки финансирования, рассказали жители станицы.
После этого в июле прошло года в краевой прокуратуре сообщили, что в Старокорсунской ввели в эксплуатацию новую артезианскую скважину и восстановили подачу воды. По словам жителей станицы, с утра 22 июня вода шла из крана слабым напором. По их словам, позже скорее всего её отключат совсем.
Год назад Юга.ру рассказывали о проблемах с водой в краснодарском поселке Березовом. Там больше месяца не было горячей воды. Подобные проблемы были там и в 2021 году.