Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды. Проблему не могут решить несколько лет

21 июня в соцсетях жители станицы рассказали, что водоснабжения в домах нет уже несколько дней. По их словам, проблему не могут решить несколько лет.

«Вода в домовладениях появляется лишь ночью и тонкой струйкой, давления в системе нет. Приготовить пищу, помыться — целый квест. ЖКХ Корсунское (поставщик воды в станице) отвечает, что сети изношены на более чем 80%, насосы горят, ремонтировать некому, необходима полная модернизация сети, но финансирование отсутствует. В станице острая нехватка скважин, население растет»,— написали в телеграме.

На пост отреагировали в муниципальном центре управления Краснодара. Там сказали, что проблемы с водоснабжением 20 июня были из-за перебоев с электричеством. В тот день отключился автомат для подпитки электронасоса.

Но вечером того же дня водоснабжение снова пропало. По данным МЦУ, сгорел один из кабелей на подстанции. Специалисты устранили неполадки и водозабор подключили около 16:00. Жителям обещали, что вода появится в течение нескольких часов.

Но жители Старокорсунской сказали, что вода в их домах так и не появилась. По их словам, такие перебои происходят регулярно.

«Сейчас лето, без насоса только ночью и рано утром вода есть. Примерно с девяти утра только с насосом. А к девяти вечера воды вообще нет. Уже второй день у нас так. Пришел домой, успел помыться — молодец. Не успел — значит не повезло», — рассказала Юга.ру жительница станицы