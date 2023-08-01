Ученые заявили об угрозе дефицита воды в Анапе. Подачу ресурса в Сукко временно ограничили

Специалисты анапского «Водоканала» и эксперты СПбГУ исследовали водозаборные скважины. Они выяснили , что долина реки Сукко имеет ограниченную водосборную площадь, а запасы подземных вод там ограничены.

«Основные для региона водозаборы расположены в долине реки Сукко, а скважины на этой территории оборудованы на аллювиальные (речные) отложения. Производительность этих скважин формируется за счет притоков воды непосредственно из реки и речных подрусловых отложений и лишь немного — за счет коренных», — рассказал гендиректор Водного центра СПбГУ и эксперт ООН Алексей Тудвачев.



По его словам, запасы подземных вод на этой территории расположены неравномерно. У многих скважин небольшая производительность, а создавались они, когда город Анапа был меньше. Запасы подземных вод в долине Сукко ограниченны, сообщил Тудвачев.

«Загруженность города‑курорта Анапы, активная застройка, рост численности населения и развитие туризма приводят к увеличению потребления воды. В перспективе потребность в воде может превысить разведанные запасы подземных вод, что приведет к истощению подземных и поверхностных водных объектов и ущербу для экосистемы», — отметил эксперт СПбГУ.

Во избежание неприятных для экологии последствий, по мнению Алексея Тудвачева, необходима переоценка запасов воды в Анапе.



«Водоканал Анапа» сообщил, что с 25 июля по 25 августа введено временное ограничение водоснабжения в селе Сукко. Это связано с увеличением потребления воды, объем которого превышает максимальную производительность водозабора.



Ограничения будут действовать ежедневно ночью с 00:00 до 05:00.

Также «Водоканал Анапа» просит жителей сократить потребление воды на хозяйственные нужды. По его данным, нерациональное потребление ресурса может стать причиной перебоев водоснабжения в городе.

Как писали ранее Юга.ру, в Комсомольском микрорайоне Краснодара первого августа отключили воду.