Прокуратура организовала проверку из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске

Краснодарский край

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  • Туман в Новороссийске © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid
    Туман в Новороссийске © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid

После планового ремонта в некоторых районах Новороссийска водоснабжение не восстановлено или вода плохого качества — прокуратура

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске 18 апреля началось отключение воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях Троицкого группового водовода. Ее должны были включить дважды: 18 апреля с 18:00 до 20:00 и 19 апреля с 19:00 до 20:00. Жители Новороссийска так и не получили воду по обещанному графику.

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21 апреля прокуратура организовала проверку по факту некачественного водоснабжения в некоторых районах города. По ее данным, ситуация с подачей воды там так и не налажена.

По результатам проверки прокуратура даст оценку работы органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации.

Ранее ситуацию комментировал глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, «ситуация накалилась вчера утром, когда ремонт ТГВ был завершен, однако долгожданная вода у людей так и не появилась. Причина — серьезное повреждение на магистральном водопроводе на ул. Портовой».

Он сообщил, что сейчас вода от Троицкого группового водовода в город подается в штатном режиме.

«Сохраняется проблема в Южном районе — там работают бригады по развоздушиванию систем, поэтому водоснабжение в некоторых домах не совсем налажено», — отметил Андрей Кравченко.

Как сообщали ранее Юга.ру, из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике.

Водоснабжение Инфраструктура Новороссийск

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