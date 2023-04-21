Прокуратура организовала проверку из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске

Ранее Юга.ру писали , что в Новороссийске 18 апреля началось отключение воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях Троицкого группового водовода. Ее должны были включить дважды: 18 апреля с 18:00 до 20:00 и 19 апреля с 19:00 до 20:00. Жители Новороссийска так и не получили воду по обещанному графику.

21 апреля прокуратура организовала проверку по факту некачественного водоснабжения в некоторых районах города. По ее данным, ситуация с подачей воды там так и не налажена.

По результатам проверки прокуратура даст оценку работы органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации.



Ранее ситуацию комментировал глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, «ситуация накалилась вчера утром, когда ремонт ТГВ был завершен, однако долгожданная вода у людей так и не появилась. Причина — серьезное повреждение на магистральном водопроводе на ул. Портовой».



Он сообщил, что сейчас вода от Троицкого группового водовода в город подается в штатном режиме.



«Сохраняется проблема в Южном районе — там работают бригады по развоздушиванию систем, поэтому водоснабжение в некоторых домах не совсем налажено», — отметил Андрей Кравченко.



Как сообщали ранее Юга.ру, из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике.