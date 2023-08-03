Медузы, толпы и теплое море. Собрали актуальную информацию с пляжей Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру

У берегов Черного и Азовского морей 3 августа обстановка разная — где-то нашествие медуз, на других курортах — толпы туристов

На пляжах Краснодарского края 2 августа много медуз. Их заметили даже в Анапе, но не везде.

В Благовещенской 3 августа пляж закрыт. Вход на море перекрыт шлагбаумом.

На Азовском море в Темрюкском районе в поселке Пересыпь на берег также вынесло много медуз. При этом на Таганрогском заливе в станице Должанской безветренно и тихо. Медуз нет.

В Дивноморске курортный сезон в самом разгаре. 2 августа вечером на набережной было очень много людей.

Напомним, что в Сочи 14 пляжей не прошли проверку безопасности, купаться там запретили. Это места отдыха в Лазаревском районе: «Санаторий «Юг», «Экспресс», «Волконка», «Империя», «Головинка, левая сторона», «Морская даль», «Устрица», «Нижняя Хобза», «Тихий берег», «Ивушка». Центральный район — пляж «Юность», Хостинский район — «Автомобилист», Адлерский район — пляжи «Пансионат «Орбита» и «Роза ветров».

Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи в августе пройдут музыкальные вечера под открытым небом. Посетить их можно бесплатно.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи Черное море

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Медузы, толпы и теплое море. Собрали актуальную информацию с пляжей Краснодарского края
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