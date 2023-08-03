Медузы, толпы и теплое море. Собрали актуальную информацию с пляжей Краснодарского края

У берегов Черного и Азовского морей 3 августа обстановка разная — где-то нашествие медуз, на других курортах — толпы туристов

На пляжах Краснодарского края 2 августа много медуз. Их заметили даже в Анапе, но не везде.

В Благовещенской 3 августа пляж закрыт. Вход на море перекрыт шлагбаумом.

На Азовском море в Темрюкском районе в поселке Пересыпь на берег также вынесло много медуз. При этом на Таганрогском заливе в станице Должанской безветренно и тихо. Медуз нет.

В Дивноморске курортный сезон в самом разгаре. 2 августа вечером на набережной было очень много людей.