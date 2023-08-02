В Сочи 14 пляжей не прошли проверку безопасности, купаться там запретили

Краснодарский край

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  • Пляж в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Пляж в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

В Сочи 14 пляжей не прошли проверку безопасности ГИМС, купаться на таких территориях запрещено

О каких именно местах отдыха идет речь. Лазаревский район: «Санаторий «Юг», «Экспресс», «Волконка», «Империя», «Головинка, левая сторона», «Морская даль», «Устрица», «Нижняя Хобза», «Тихий берег», «Ивушка».

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Центральный район — пляж «Юность», Хостинский район — «Автомобилист», Адлерский район — пляжи «Пансионат «Орбита» и «Роза ветров». В МЦУ сообщили, что купаться в указанных местах не рекомендуется, а в пресс-службе мэрии Сочи редакции Юга.ру ответили, что купание запрещено.

«Это те пляжи, которые не были разыграны на торгах. В связи с обеспечением безопасности, на них выставлены запреты на купание», — рассказали в администрации курорта.

При проверке внимание уделяют наличию и укомплектованности мест отдыха спасательными постами, подготовленными к оказанию первой помощи пострадавшим, техническому состоянию мостков, вышек, наличию буйков, солнцезащитных зонтов, кабинок для переодевания, скамеек.

Как писали ранее Юга.ру, по дороге к морю 2 авгута в Краснодарком крае снова образовались пробки. Так, от Хосты до Адлера можно доехать только за полтора часа.

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В Сочи 14 пляжей не прошли проверку безопасности, купаться там запретили
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