В Сочи в августе пройдут музыкальные вечера под открытым небом. Посетить их можно бесплатно

Краснодарский край

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  • Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

В Сочи 4, 25 и 26 августа на ступенях исторического здания Морского вокзала состоятся концерты в рамках проекта «Музыка закатов»

Прозвучат произведения от эпохи барокко до современности в исполнении ведущих артистов города.

Начало концертов в 20:00. Вход на мероприятия свободный.

Как писали Юга.ру, Сочи вошел в экскурсионный проект «Вокзалы России». Участники аудиоэкскурсии узнают, как строился вокзал знаменитого курорта, побывают в его внутренних двориках и разгадают тайну уникальных башенных часов.

А в Краснодаре появились аудиоэкскурсии «По главной улице с любовью» и «Я видел это» по городу с голосами актеров Театра драмы. Дополнят прогулку живыми звуками и мелодиями прошлых лет.

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В Сочи в августе пройдут музыкальные вечера под открытым небом. Посетить их можно бесплатно
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