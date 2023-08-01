Краснодарский экоцентр «Чистая среда» переехал. Рассказываем, куда теперь сдавать отходы

Попасть в краснодарский экоцентр «Чистая среда» теперь можно с улицы Одесской

Экоцентр «Чистая среда» 31 июля открылся в новом помещении. Сдать отходы теперь можно на улице Одесской, 48В в Краснодаре ежедневно с 12:00 до 20:00. Вход находится рядом с вывеской «Шторы Berloni».

Не мусор, а вторсырье:

На улице Одесской предусмотрена платная автостоянка. Бесплатная парковка находится на территории БЦ «Кавказ». Туда можно заехать через шлагбаум возле «Додо пиццы» или с территории старого «Экоцентра».

Посмотреть, где и какое вторсырье сдать в Краснодаре можно на карте.