Краснодарский экоцентр «Чистая среда» переехал. Рассказываем, куда теперь сдавать отходы
Попасть в краснодарский экоцентр «Чистая среда» теперь можно с улицы Одесской
Экоцентр «Чистая среда» 31 июля открылся в новом помещении. Сдать отходы теперь можно на улице Одесской, 48В в Краснодаре ежедневно с 12:00 до 20:00. Вход находится рядом с вывеской «Шторы Berloni».
Не мусор, а вторсырье:
На улице Одесской предусмотрена платная автостоянка. Бесплатная парковка находится на территории БЦ «Кавказ». Туда можно заехать через шлагбаум возле «Додо пиццы» или с территории старого «Экоцентра».
Посмотреть, где и какое вторсырье сдать в Краснодаре можно на карте.
Напомним, что 30 мая «Чистая Среда» открыла сбор средств на переезд «Экоцентра» с прежнего места на улице Одесская, 48Л. Руководительница центра Дарья Сычева рассказала Юга.ру, что переезд связан с необходимостью расширения, экономией времени, финансов и сокращением экоследа от перевозки вторсырья.
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