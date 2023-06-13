«Чистая среда» собирает деньги на переезд краснодарского «Экоцентра» из-за растущего потока посетителей и вторсырья
«Чистая среда» собирает деньги на переезд в новое помещение площадью 300 кв. метров. До конца июня надо собрать 600 тыс. рублей
30 мая краснодарская краевая общественная организация «Чистая Среда» открыла сбор средств на переезд «Экоцентра» с прежнего места на улице Одесская, 48Л.
«Вы часто говорите нам, что было бы здорово расширить Экоцентр. И мы полностью с этим согласны: места катастрофически не хватает, а количество вторсырья и посетителей всё увеличивается! <...> И вот случилось чудо! Недавно рядом с нами освободилось подходящее место площадью около 300 кв. м. Это просто мечта», — рассказали авторы ВК-поста.
Руководительница «Экоцентра» Дарья Сычева рассказала Юга.ру, что за два года работы «Экоцентр» посетило 36 889 человек.
«Благодаря этому здесь собрали и передали на переработку 156 933 кг вторсырья! А ведь всё это могло бы просто отправиться на полигон», — заявила Сычева.
Не мусор, а вторсырье:
Активисты перечислили преимущества нового помещения:
- Зона приемки в несколько раз больше нынешней. Это позволит людям комфортно сдавать вторсырьё даже в выходные.
- Удобная лестница на второй этаж.
- Комфортная зона для лекций, мастер-классов и других мероприятий.
Сотрудники «Чистой среды» отметили, что для переезда на новое место его нужно отремонтировать. Часть суммы на капремонт уже нашли, однако 600 тыс. рублей еще предстоит собрать. Для этого активисты запустили сбор пожертвований на платформе «Нужна помощь». Поучаствовать в нем можно здесь.
10 июня активисты заявили о сборе 70 тыс. рублей. 13 июня сумма достигла 76 870 рублей. Сбор продолжается до 30 июня.
«Вторсырье падает в цене, переработчики закрываются»:
Сычева рассказала Юга.ру, что переезд связан не только с необходимостью расширения, но и с экономией времени, финансов и сокращением экоследа от перевозки вторсырья.
«Сейчас из-за нехватки места в самом «Экоцентре» нам приходится снимать в аренду еще несколько складов для хранения. Это дорого и занимает много времени на постоянное перемещение вторсырья. Сейчас перевозить вторсырье на склады приходится практически ежедневно. К тому же вторсырье перевозится на автомобиле, что увеличивает экослед. В новом помещении таких проблем не возникнет, ведь всё будет в одном месте», — пояснила Сычева.
Как сообщали Юга.ру, экоцентр «Собиратор» в Краснодаре вошел в «Список бережных инициатив — 2021».