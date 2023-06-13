30 мая краснодарская краевая общественная организация «Чистая Среда» открыла сбор средств на переезд «Экоцентра» с прежнего места на улице Одесская, 48Л.

«Вы часто говорите нам, что было бы здорово расширить Экоцентр. И мы полностью с этим согласны: места катастрофически не хватает, а количество вторсырья и посетителей всё увеличивается! <...> И вот случилось чудо! Недавно рядом с нами освободилось подходящее место площадью около 300 кв. м. Это просто мечта», — рассказали авторы ВК-поста.

Руководительница «Экоцентра» Дарья Сычева рассказала Юга.ру, что за два года работы «Экоцентр» посетило 36 889 человек.



«Благодаря этому здесь собрали и передали на переработку 156 933 кг вторсырья! А ведь всё это могло бы просто отправиться на полигон», — заявила Сычева.