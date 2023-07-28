В Геленджике и Темрюкском районе запретили купаться в море из-за непогоды

В Геленджике и Темрюкском районе из-за штормового предупреждения ввели запрет на купание в море

28 июля в связи со штормом на 69 пляжах в районе Геленджика запретили купаться в море. Об этом сообщает мэрия курорта.

Администрация города просит жителей и гостей Геленджика соблюдать меры безопасности и обращать внимание на флаги на пляжах.

Администрация Темрюкского района также сообщила Юга.ру об ограничениях купания в море. 28 июля муниципалитет ввел режим повышенной готовности. Он продлится до 1 августа.



По данным СМИ, для судов ввели запрет на плавание в Керченском проливе до особого распоряжения. Ограничения действуют южнее линии между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой черты (включая Таманский и Динской заливы). Они не касаются судов военно-морского флота, пограничных органов и войск нацгвардии РФ.

Также запрещена любая деятельность в районах якорных стоянок №450, №451, №452, №455 и №471-abcd. Гражданские судна после досмотра могут передвигаться по Керчь-Еникальскому каналу в светлое время суток по графику.

Ранее Юга.ру писали о шторме на пляжах Краснодарского края. В Анапе и Джубге запретили купаться в море.