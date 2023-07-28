На пляжах Краснодарского края шторм. В Анапе и Джубге запретили купаться в море

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На пляжах в пригородах Анапы разыгрался шторм. В Джубге сообщают о сиренах

На пляжах Краснодарского края бушует стихия. В соцсетях появились видео шторма в районе Анапы. Из-за непогоды купание в море запрещено, сообщает мэрия курорта.

На центральном пляже в станице Благовещенской утром прошел дождь. Море штормит, а спасатели просят не залезать в воду. 

В Джубге 28 июля днем прозвучали сирены. Купаться в Черном море запрещено. 

Также на спортплощадке в поселке Супсех в сквере 85-летия Краснодарского края из-за сильного ветра упали футбольные ворота. 

Как сообщали ранее Юга.ру, аэропорт Сочи из-за непогоды не смог принять 13 рейсов. Самолеты сели в Минеральных Водах.

Анапа Пляжи Погода Черное море Штормовые предупреждения

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