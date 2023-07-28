В Крыму прошли сильные дожди. В Севастополе затопило дома, рухнули деревья, специалисты восстанавливают коммуникации

В результате ЧП в Севастополе зафиксировали 13 нарушений в работе электроэнергии. Сейчас они устранены. Для восстановления электричества в городе задействованы 24 бригады. В «Водоканале» продолжают работу пять аварийных бригад из 43 человек и семи единиц техники. Ливневые канализации очистили по 20 адресам. Всего для устранения последствий потопа задействовано более 30 бригад.



Также 27 июля в море в Алуште начался сильный шторм. Из-за сильных волн отец с дочкой не могли выбраться из моря. Их спасли.



По данным УГМС Крыма, 28-29 июля в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы, град, ветер до 35 м/с. На реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метров без достижения опасных отметок.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 27 июля объявили сразу несколько штормовых предупреждений.