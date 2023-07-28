В Крыму прошли сильные дожди. В Севастополе затопило дома, рухнули деревья, специалисты восстанавливают коммуникации

Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала «РаZVожаев» https://t.me/razvozhaev/3461
    © Скриншот из телеграм-канала «РаZVожаев» https://t.me/razvozhaev/3461

В Севастополе за ночь выпало 29 мм осадков. Непогода вызвала разрушения и коммунальные проблемы

Ночью 27 июля на Крым обрушилась непогода. Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем телеграм-канале, что в городе выпало более месячной нормы осадков — 29 мм. 

Перебои с водой, пострадавшие дома и машины в море:

В городе фиксируют подтопление подъездов, протечку крыш в многоквартирных домах, упавшие деревья. На улице Хрусталёва 167 Д в результате ливня облицовка здания обрушилась на детскую площадку. По словам Развозжаева, никто не пострадал.

В соцсетях появились и другие кадры последствий ЧП в Севастополе. В городе затопило торговый центр «Симолл».

В результате ЧП в Севастополе зафиксировали 13 нарушений в работе электроэнергии. Сейчас они устранены. Для восстановления электричества в городе задействованы 24 бригады. В «Водоканале» продолжают работу пять аварийных бригад из 43 человек и семи единиц техники. Ливневые канализации очистили по 20 адресам. Всего для устранения последствий потопа задействовано более 30 бригад.

Также 27 июля в море в Алуште начался сильный шторм. Из-за сильных волн отец с дочкой не могли выбраться из моря. Их спасли. 

По данным УГМС Крыма, 28-29 июля в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы, град, ветер до 35 м/с. На реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метров без достижения опасных отметок. 

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 27 июля объявили сразу несколько штормовых предупреждений.

Крым Наводнения Погода Севастополь Стихийные бедствия

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В Крыму прошли сильные дожди. В Севастополе затопило дома, рухнули деревья, специалисты восстанавливают коммуникации
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