В Крыму прошли сильные дожди. В Севастополе затопило дома, рухнули деревья, специалисты восстанавливают коммуникации
В Севастополе за ночь выпало 29 мм осадков. Непогода вызвала разрушения и коммунальные проблемы
Ночью 27 июля на Крым обрушилась непогода. Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем телеграм-канале, что в городе выпало более месячной нормы осадков — 29 мм.
Перебои с водой, пострадавшие дома и машины в море:
В городе фиксируют подтопление подъездов, протечку крыш в многоквартирных домах, упавшие деревья. На улице Хрусталёва 167 Д в результате ливня облицовка здания обрушилась на детскую площадку. По словам Развозжаева, никто не пострадал.
В соцсетях появились и другие кадры последствий ЧП в Севастополе. В городе затопило торговый центр «Симолл».
В результате ЧП в Севастополе зафиксировали 13 нарушений в работе электроэнергии. Сейчас они устранены. Для восстановления электричества в городе задействованы 24 бригады. В «Водоканале» продолжают работу пять аварийных бригад из 43 человек и семи единиц техники. Ливневые канализации очистили по 20 адресам. Всего для устранения последствий потопа задействовано более 30 бригад.
Также 27 июля в море в Алуште начался сильный шторм. Из-за сильных волн отец с дочкой не могли выбраться из моря. Их спасли.
По данным УГМС Крыма, 28-29 июля в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы, град, ветер до 35 м/с. На реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метров без достижения опасных отметок.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 27 июля объявили сразу несколько штормовых предупреждений.