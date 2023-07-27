В Краснодарском крае от алкоголизма лечатся 16 тысяч человек — это на 40% меньше, чем 5 лет назад

В Краснодарском крае на данный момент под наблюдением врачей находятся 16 тысяч жителей региона, которые чрезмерно употребляют алкоголь. Об этом замглаврача по амбулаторно-поликлинической работе краевого наркодиспансера Галина Ермакова сообщила «Ъ-Кубань» .

По данным врача, на Кубани за пять лет число зарегистрированных больных алкоголизмом снизилось более чем на 40%.

«В зоне риска находятся все, кто употребляют алкоголь. Однако алкоголизм, как и другие болезни, можно предупредить. Информирование о негативных влияниях алкоголя на здоровье, раннее выявление групп риска и мотивирование населения на ведение здорового образа жизни — вот что является основой профилактической работы. Благодаря этой работе, большое количество людей осознают свою проблему и обращаются за помощью, либо становятся более осведомленными в вопросах формирования и развития зависимости», — рассказала СМИ Галина Ермакова.