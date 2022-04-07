Теперь в Краснодарском крае можно маркировать импортный алкоголь. Раньше это делали за границей

С 7 апреля на Кубани можно будет маркировать импортный алкоголь федеральными марками

До середины 2021 года маркировка всего импортного алкоголя проводилась только за пределами России. Это делали на заводе в стране-производителе или на специальных складах в Прибалтике. Из-за этого у импортеров возникали риски, связанные с поставками и появляются дополнительные расходы. Чтобы снизить риски, 1 июня 2021 года Россия решила запустить эксперимент по маркировке алкоголя на территории страны.

В марте Госдума РФ приняла закон, который позволяет правительству самостоятельно определять территории, на которых можно проводить эксперимент с маркировкой импортного алкоголя. Изначально это разрешалось делать только в Калининградской области.

К этому эксперименту подключился Краснодарский край. Поэтому с 7 апреля любой импортер или владелец таможенного склада может заявиться для участия, сообщил «Интерфакс».

Все операции будут проводиться на таможенном складе. Сейчас в эксперименте участвуют 11 импортеров и промаркировано более 450 тыс. бутылок. Кроме Кубани маркировка возможна в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Смоленской областях.