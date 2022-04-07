Теперь в Краснодарском крае можно маркировать импортный алкоголь. Раньше это делали за границей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

С 7 апреля на Кубани можно будет маркировать импортный алкоголь федеральными марками

До середины 2021 года маркировка всего импортного алкоголя проводилась только за пределами России. Это делали на заводе в стране-производителе или на специальных складах в Прибалтике. Из-за этого у импортеров возникали риски, связанные с поставками и появляются дополнительные расходы. Чтобы снизить риски, 1 июня 2021 года Россия решила запустить эксперимент по маркировке алкоголя на территории страны.

В марте Госдума РФ приняла закон, который позволяет правительству самостоятельно определять территории, на которых можно проводить эксперимент с маркировкой импортного алкоголя. Изначально это разрешалось делать только в Калининградской области.

К этому эксперименту подключился Краснодарский край. Поэтому с 7 апреля любой импортер или владелец таможенного склада может заявиться для участия, сообщил «Интерфакс»

Все операции будут проводиться на таможенном складе. Сейчас в эксперименте участвуют 11 импортеров и промаркировано более 450 тыс. бутылок. Кроме Кубани маркировка возможна в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Смоленской областях.

Алкоголь Таможня

Новости

Во время «военной спецоперации» в Украине погиб кубанский летчик Олег Доля
Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир сообщила, что единственное в городе окно Люксфера законсервировали
Теперь в Краснодарском крае можно маркировать импортный алкоголь. Раньше это делали за границей
Сергей Галицкий занял 28-ю строчку среди богатейших россиян по версии Forbes. В рейтинг попал еще один кубанец
Мэр Ейска покинет свой пост. Он занимал его всего три месяца
На Кубани будет солнечно, но местами температура упадет до минусовых температур

Лента новостей

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
5 апреля, 17:01
Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
Рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам
Четырехлетний Марк из Краснодара получил лекарство от СМА
Вчера, 20:01
Четырехлетний Марк из Краснодара получил лекарство от СМА
В Сочи начал работать сервис доставки покупок из «Пятёрочки»
Сегодня, 12:51
В Сочи начал работать сервис доставки покупок из «Пятёрочки»

Реклама на сайте