Пивной край. Больше 2/3 проданного в прошлом году в Краснодарском крае алкоголя пришлось на пиво
Почти треть реализованного на Кубани в 2022 году алкоголя местного производства
В 2022 году в Краснодарском крае было продано 309,5 млн литров алкоголя. Об этом сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона. Почти треть этого объема — 29,3% или 90, 7 млн литров — произведено на Кубани.
Первое место по продажам с большим отрывом занимают пиво и пивные напитки — 228 млн литров. Это 73,7% от общего объема. На втором месте вина «тихие», их доля составила 10,25%. Водка занимает третью строчку — 8,8% от общего объема.
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По данным ведомства, в 2022 году продажи алкоголя в крае по сравнению с предыдущим годом увеличились на 3,6%. Потребление также выросло почти на 5% — с 5,11 литров на человека в 2021 году до 5,34 л/чел в пересчете на безводный спирт в 2022 году. В тоже время потребление алкоголя в крае значительно ниже, чем в среднем по стране.
Ранее Юга.ру писали, что с 20 ноября в Краснодарском крае увеличили время продажи алкогольной продукции. Теперь продавать приобретать её можно с 8:00 до 23:00. А с 1 января в России выросли минимальные цены на алкогольные напитки.