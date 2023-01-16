Пивной край. Больше 2/3 проданного в прошлом году в Краснодарском крае алкоголя пришлось на пиво

Почти треть реализованного на Кубани в 2022 году алкоголя местного производства

В 2022 году в Краснодарском крае было продано 309,5 млн литров алкоголя. Об этом сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона. Почти треть этого объема — 29,3% или 90, 7 млн литров — произведено на Кубани. Первое место по продажам с большим отрывом занимают пиво и пивные напитки — 228 млн литров. Это 73,7% от общего объема. На втором месте вина «тихие», их доля составила 10,25%. Водка занимает третью строчку — 8,8% от общего объема.