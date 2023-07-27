Роспотребнадзор фиксирует сотни случаев энтеровируса среди отдыхающих в Краснодарском крае. Собрали рекомендации для безопасного отдыха

На морях Краснодарского края начался сезон энтеровирусной инфекции

В Краснодарском крае в связи с курортным сезоном и массовым скоплением людей на пляжах участились случаи заболевания энтеровирусом. В Анапе к врачам по различным инфекционным заболеваниям в июне обратились 513 человек, а в июле — 242, конкретно по острым кишечным инфекциям — 67. Эти данные редакции Юга.ру сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.

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«Большинство из обратившихся по острым кишечным инфекциям — дети. При их опросе оказывалось, что они покупали продукты в местах неустановленной торговли, с прошедшим сроком годности. Ели на улице грязными руками. В связи с этим еще раз хотим напомнить, что острые кишечные инфекции, это прежде всего болезнь грязных рук», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.



В ведомсте также рассказали о качестве морской воды. На сегодня исследовано более трех тысяч проб на микробиологические, санитарно-гигиенические, паразитологические и вирусологические показатели. Они соответствуют требованиям.

Энтеровирус — инфекционное заболевание. Энтеровирусы в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде — месяц, в очищенных сточных водах — до двух месяцев.



Источником инфекции является только больной человек или носитель. Основной путь передачи вируса — водный и контактно-бытовой. Факторами передачи инфекции могут быть: сырая вода и приготовленный из нее лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки.



Вирус может протекать в виде ангины, высыпаний на коже, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями.