Роспотребнадзор фиксирует сотни случаев энтеровируса среди отдыхающих в Краснодарском крае. Собрали рекомендации для безопасного отдыха

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На морях Краснодарского края начался сезон энтеровирусной инфекции

В Краснодарском крае в связи с курортным сезоном и массовым скоплением людей на пляжах участились случаи заболевания энтеровирусом. В Анапе к врачам по различным инфекционным заболеваниям в июне обратились 513 человек, а в июле — 242, конкретно по острым кишечным инфекциям — 67. Эти данные редакции Юга.ру сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.

В Краснодарском крае начался сезон амброзии и цветения:

«Большинство из обратившихся по острым кишечным инфекциям — дети. При их опросе оказывалось, что они покупали продукты в местах неустановленной торговли, с прошедшим сроком годности. Ели на улице грязными руками. В связи с этим еще раз хотим напомнить, что острые кишечные инфекции, это прежде всего болезнь грязных рук», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В ведомсте также рассказали о качестве морской воды. На сегодня исследовано более трех тысяч проб на микробиологические, санитарно-гигиенические, паразитологические и вирусологические показатели. Они соответствуют требованиям.

Энтеровирус — инфекционное заболевание. Энтеровирусы в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде — месяц, в очищенных сточных водах — до двух месяцев.

Источником инфекции является только больной человек или носитель. Основной путь передачи вируса — водный и контактно-бытовой. Факторами передачи инфекции могут быть: сырая вода и приготовленный из нее лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки.

Вирус может протекать в виде ангины, высыпаний на коже, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями.

Роспотребнадзор рассказал о методах профилактики энтеровирусной инфекции.

Чтобы избежать заражения рекомендуется:

  • мыть руки с мылом 20-30 секунд по приходу домой, после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка;
  • тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой;
  • пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
  • избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
  • купаться на специально оборудованных пляжах и только в тех бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды;
  • не глотать воду во время купания;
  • защищать пищу от мух и других насекомых;
  • не пить воду из питьевых фонтанчиков;
  • не  использовать лёд для охлаждения напитков, приготовленный из воды неизвестного качества;
  • не покупать продукты и напитки у уличных торговцев;
  • не принимать пищу в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры;
  •  протирать дезсредствами свои мобильные телефоны. 

Как сообщали ранее Юга.ру, в Туапсинском районе сняли запрет на купание в море.

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