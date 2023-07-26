В Туапсинском районе сняли запрет на купание в море

Краснодарский край

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  • Небуг, Туапсинский район © Фото startnatali2019, freepik.com
    Небуг, Туапсинский район © Фото startnatali2019, freepik.com

Пробы морской воды в Туапсинском районе соответствуют нормам

26 июля Роспотребнадзор выяснил, что пробы морской воды в Черном море на территории Туапсинского района соответствуют нормам. Запрет на купание сняли, сообщает администрация муниципалитета.

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Данные пробы специалисты отобрали в период с 20 по 26 июля. Всего с 16 июля Туапсинский филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» исследовал морскую воду 243 раза.

Напомним, что запрет на купание в море в Туапсинском районе действовал до 26 июля включительно. Ограничения в муниципалитете были связаны с прошедшими ливнями.

Ранее Юга.ру писали, что из-за потопа в Туапсинском районе погибло четыре человека. Также там пострадали дома, начались перебои с водой и светом, а машины уплыли в море.

Роспотребнадзор Туапсинский район Черное море

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