В Туапсинском районе сняли запрет на купание в море

26 июля Роспотребнадзор выяснил, что пробы морской воды в Черном море на территории Туапсинского района соответствуют нормам. Запрет на купание сняли, сообщает администрация муниципалитета.

Данные пробы специалисты отобрали в период с 20 по 26 июля. Всего с 16 июля Туапсинский филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» исследовал морскую воду 243 раза.



Напомним, что запрет на купание в море в Туапсинском районе действовал до 26 июля включительно. Ограничения в муниципалитете были связаны с прошедшими ливнями.

Ранее Юга.ру писали, что из-за потопа в Туапсинском районе погибло четыре человека. Также там пострадали дома, начались перебои с водой и светом, а машины уплыли в море.