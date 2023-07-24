Уличные артисты могут вернуться в центр Краснодара. В мэрии обсудили программу выходных на Арбате

На улице Чапаева в Краснодаре помимо художественных выставок планируют организовывать выступления уличных артистов. Культурную программу Арбата обсудили в администрации

Каждую субботу на участке от Красной до Красноармейской с 10:00 будут проходить выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел. А с 16:00 к ним присоединятся члены Краснодарской краевой организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

В Краснодаре на улице Чапаева планируют устраивать культурные мероприятия до конца сентября. Закроют сезон фестивалем на Дне города, рассказали в пресс-службе мэрии.

На участке от Красной до Рашпилевской по выходным будут регулярно проводить интерактивные театрализованные представления с участием актеров Молодежного театра. Завершать променады будут выступления уличных музыкантов.

В администрации рассказали, что на участие в мероприятиях поступает много заявок от музыкантов и художников. Аналогичные прогулочные зоны хотят создать в каждом городском округе. Главам округов поручили продумать, какие участки могут стать пешеходными.

Ранее Юга.ру писали, что участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской сделали пешеходным в выходные дни.

Напомним, этот участок был пешеходным в течение 20 лет. Там собирались творческие люди, художники продавали свои картины, выступали уличные музыканты. В 2006 году отрезок решили открыть для автомобилей.