В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туриста с почечной коликой

Краснодарский край

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  • Фишт с вершины Черногора © Фото Михаила Петренко, Юга.ру
    Фишт с вершины Черногора © Фото Михаила Петренко, Юга.ру

В МЧС 24 июля сообщили об эвакуации туриста из района Фишт-Оштеновского массива. Мужчина нуждался в помощи врачей

Утром 24 июля спасатели и медики на вертолете Ка-32 вылетели в район Фишт-Оштеновского массива, сообщили в ЮРПСО МЧС России. Из горного приюта «Фишт» на высоте 1600 м специалисты эвакуировали 32-летнего туриста с почечной коликой.

Как рассказал сочинец, у него хроническая болезнь, которая обострилась во время похода. Мужчине стало плохо после купания в озере, у него началась острая почечная колика.

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«С собой у мужчины были необходимые обезболивающие препараты, но требовалась срочная эвакуация в лечебное учреждение», — рассказали спасатели.

Свой поход в МЧС турист не регистрировал. В составе группы он следовал из Лаго-Наки через приют Фишт, планируя выйти в районе села Бабук-Аул.

Туриста эвакуировали на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.

Напомним, 2 июля спасатели на вертолете эвакуировали с горы Фишт пострадавшую туристку.

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