В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туриста с почечной коликой

В МЧС 24 июля сообщили об эвакуации туриста из района Фишт-Оштеновского массива. Мужчина нуждался в помощи врачей

Утром 24 июля спасатели и медики на вертолете Ка-32 вылетели в район Фишт-Оштеновского массива, сообщили в ЮРПСО МЧС России. Из горного приюта «Фишт» на высоте 1600 м специалисты эвакуировали 32-летнего туриста с почечной коликой.

Как рассказал сочинец, у него хроническая болезнь, которая обострилась во время похода. Мужчине стало плохо после купания в озере, у него началась острая почечная колика.