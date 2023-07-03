Спасатели на вертолете эвакуировали с горы Фишт пострадавшую туристку
Туристку с травмами колена эвакуировали с горы Фишт
Спасатели ЮРПСО МЧС 2 июля эвакуировали на вертолете из приюта Фишт туристку с травмами голеностопа и колена. В Сочи её передали врачам скорой помощи. Как рассказали в ведомстве, женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы.
В МЧС просят туристов перед походом регистрироваться в местных поисково-спасательных отрядах и изучить маршрут. Также спасатели советуют брать с собой дезинфицирующие средства, бинты и обезболивающие препараты. Подробнее о подготовке к походу можно почитать здесь.
Вот такие виды сейчас открываются на Оштене и Фиште:
Можно даже встретить медведей:
Ранее Юга.ру писали, что группу туристов из Краснодарского края искали в Карачаево-Черкесии. При спуске с Софийских озер они разделились на две группы и потерялись.