Спасатели на вертолете эвакуировали с горы Фишт пострадавшую туристку

Адыгея, Краснодарский край

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  • Фишт с вершины Черногора © Фото Михаила Петренко, Юга.ру
    Фишт с вершины Черногора © Фото Михаила Петренко, Юга.ру

Туристку с травмами колена эвакуировали с горы Фишт

Спасатели ЮРПСО МЧС 2 июля эвакуировали на вертолете из приюта Фишт туристку с травмами голеностопа и колена. В Сочи её передали врачам скорой помощи. Как рассказали в ведомстве, женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы. 

В МЧС просят туристов перед походом регистрироваться в местных поисково-спасательных отрядах и изучить маршрут. Также спасатели советуют брать с собой дезинфицирующие средства, бинты и обезболивающие препараты. Подробнее о подготовке к походу можно почитать здесь.

Вот такие виды сейчас открываются на Оштене и Фиште:

Можно даже встретить медведей:

Ранее Юга.ру писали, что группу туристов из Краснодарского края искали в Карачаево-Черкесии. При спуске с Софийских озер они разделились на две группы и потерялись.

МЧС походы Спасение

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Спасатели на вертолете эвакуировали с горы Фишт пострадавшую туристку
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