В Сочи умерла туристка на высоте 2375 метров над уровнем моря

По словам очевидца, оказать первую медицинскую помощь ей пытались двое мужчин. Один из них выполнял указания по рации.



«По рации мужчине некто давал указания, что делать (повернуть на бок, зафиксировать язык). Также на данной высоте не оказалось ни аптечки, ни реанимационных приборов, ни препаратов, ни кислорода, ни медицинского работника. Через 15-20 минут приехал мужчина на квадроцикле и привез некую аптечку и баллон для искусственной вентиляции легких, вместе они продолжили реанимационные мероприятия», — рассказал турист СМИ.



Реанимационные мероприятия продолжались полчаса, после сотрудники прекратили их и закрыли тело одеялом, сообщил очевидец.



Ранее Юга.ру писали, что в поселке Лоо Краснодарского края спасатели ищут пропавшего в море мужчину.