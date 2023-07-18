В поселке Лоо Краснодарского края спасатели ищут пропавшего в море мужчину

17 июля специалисты начали поиск пропавшего во время купания в море мужчины у берега курортного поселка Лоо

В ЮРПСО МЧС рассказали, что в поселке Лоо Лазаревского района спасатели 17 июля начали поиск молодого мужчины, который пропал в море. К сотрудникам МЧС обратился брат пропавшего. Он рассказал, что они вместе купались в море и в какой-то момент его мужчина исчез. Известно, что пропавший не умеет плавать.

18 июля спасатели обследуют акваторию моря поселка Дагомыс до Якорной Щели — вблизи береговой линии и на удалении 1,5 км.

Напомним, 12 июля в Анапе и Новороссийске в море утонули ребенок и двое взрослых.