В поселке Лоо Краснодарского края спасатели ищут пропавшего в море мужчину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 июля специалисты начали поиск пропавшего во время купания в море мужчины у берега курортного поселка Лоо

В ЮРПСО МЧС рассказали, что в поселке Лоо Лазаревского района спасатели 17 июля начали поиск молодого мужчины, который пропал в море. К сотрудникам МЧС обратился брат пропавшего. Он рассказал, что они вместе купались в море и в какой-то момент его мужчина исчез. Известно, что пропавший не умеет плавать.

18 июля спасатели обследуют акваторию моря поселка Дагомыс до Якорной Щели — вблизи береговой линии и на удалении 1,5 км.

Напомним, 12 июля в Анапе и Новороссийске в море утонули ребенок и двое взрослых.

9 июля на пляже Анапы утонул турист. Им оказался чиновник из Волгограда Михаил Ткачев. Подробнее о случившемся мы писали здесь.

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