Вести с морей. Показываем пляжи и температуру воды на курортах Краснодарского края

Сообщаем обстановку на побережьях Черного и Азовского морей. Вода прогрелась до 26 °C. Из центра Сочи в Адлер образовалась двухчасовая пробка

В разгар курортного сезона отдыхающие делятся в соцсетях кадрами с пляжей Краснодарского края.



По данным ЦГМС, температура воды в море 18 июля на 9 часов: Ейск 25 °C;

Приморско-Ахтарск 26 °C;

Темрюк 26 °C;

Анапа 24 °C;

Новороссийск 24 °C;

Туапсе 25 °C;

Геленджик 24 °C;

Сочи 24 °C.

Также в Анапе продолжает цвести море. На пляжах скопилось много водорослей, смешанных с песком.

Тем временем 18 июля по дороге из центра Сочи в Адлер образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», ее можно проехать за два часа.