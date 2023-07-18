Вести с морей. Показываем пляжи и температуру воды на курортах Краснодарского края
Сообщаем обстановку на побережьях Черного и Азовского морей. Вода прогрелась до 26 °C. Из центра Сочи в Адлер образовалась двухчасовая пробка
В разгар курортного сезона отдыхающие делятся в соцсетях кадрами с пляжей Краснодарского края.
По данным ЦГМС, температура воды в море 18 июля на 9 часов:
- Ейск 25 °C;
- Приморско-Ахтарск 26 °C;
- Темрюк 26 °C;
- Анапа 24 °C;
- Новороссийск 24 °C;
- Туапсе 25 °C;
- Геленджик 24 °C;
- Сочи 24 °C.
Также в Анапе продолжает цвести море. На пляжах скопилось много водорослей, смешанных с песком.
Тем временем 18 июля по дороге из центра Сочи в Адлер образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», ее можно проехать за два часа.
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