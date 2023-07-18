Вести с морей. Показываем пляжи и температуру воды на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сообщаем обстановку на побережьях Черного и Азовского морей. Вода прогрелась до 26 °C. Из центра Сочи в Адлер образовалась двухчасовая пробка

В разгар курортного сезона отдыхающие делятся в соцсетях кадрами с пляжей Краснодарского края.

По данным ЦГМС, температура воды в море 18 июля на 9 часов:

  • Ейск 25 °C;
  • Приморско-Ахтарск 26 °C;
  • Темрюк 26 °C;
  • Анапа 24 °C;
  • Новороссийск 24 °C;
  • Туапсе 25 °C;
  • Геленджик 24 °C;
  • Сочи 24 °C.

Также в Анапе продолжает цвести море. На пляжах скопилось много водорослей, смешанных с песком.

Тем временем 18 июля по дороге из центра Сочи в Адлер образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», ее можно проехать за два часа.

Как сообщали ранее Юга.ру, в поселке Лоо Краснодарского края спасатели ищут пропавшего в море мужчину.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск Пляжи Пробки Сочи Черное море

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