На подъездах к Крымскому мосту растут заторы с обеих сторон. Движение открыто по одной полосе дороги

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

К обеду 18 июля на подходах к Крымскому мосту образовались очереди

В телеграм-канале с оперативной информацией об обстановке на Крымском мосту 18 июля сообщили, что в 12 часов в очереди со стороны Тамани находятся 700 машин. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи ожидают 400 транспортных средств, проезд занимает около часа.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор со стороны Краснодарского края к 12 часам растянулся на 6 км, со стороны Крыма — почти на 4 км.

Напомним, в результате ЧП 17 июля на Крымском мосту погибли два человека, дорога была закрыта для всех видов транспорта. 18 июля на Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе, протяженность участка — 800 м.

Как ранее писали Юга.ру, восстановить двустороннее движение по одной стороне моста планируют к 15 сентября, а по второй стороне — к 1 ноября этого года.

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На подъездах к Крымскому мосту растут заторы с обеих сторон. Движение открыто по одной полосе дороги
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