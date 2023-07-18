На подъездах к Крымскому мосту растут заторы с обеих сторон. Движение открыто по одной полосе дороги

В телеграм-канале с оперативной информацией об обстановке на Крымском мосту 18 июля сообщили, что в 12 часов в очереди со стороны Тамани находятся 700 машин. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи ожидают 400 транспортных средств, проезд занимает около часа.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор со стороны Краснодарского края к 12 часам растянулся на 6 км, со стороны Крыма — почти на 4 км.