На Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе. Ночью полуостров пытались атаковать 28 бпла

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Автомобильное движение по Крымскому мосту частично восстановили. Крым снова атаковали беспилотники

Ночью 18 июля по Крымскому мосту возобновили автомобильное движение. Его запустили в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

В телеграм-канале информцентра о ситуации на автоподходах сообщили, что по состоянию на 8:00 пробок нет с обеих сторон моста. 

Также в Минобороны РФ сообщили, что ночью над полуостровом сбили 28 беспилотников. 17 дронов уничтожили средствами ПВО, еще 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. 

Как писали Юга.ру, утром 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. Пострадало дорожное полотно. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле по мосту. Их 14-летняя дочь находятся в больнице. 

В СК возбудили уголовное дело о теракте. В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками.

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