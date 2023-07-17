В районе Горячего Ключа образовалась пробка длиной 7 км. Рассказываем о заторах на пути к морю в Краснодарском крае

Где 17 июля придется постоять на пути к Черному морю? Публикуем актуальную информацию

Утром 17 июля на трассах к Черному морю образовалось несколько заторов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе М-4 «Дон» около Горячего Ключа скопилась 7-километровая пробка. Еще два небольших затора наблюдаются около Молдавановки и на въезде в Джубгу.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

По пути в Новороссийск на трассе А-146 водителям придется постоять около Ильского и Холмской. Еще одна небольшая пробка скопилась около Гайдука.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также заторы наблюдаются в Новомихайловском, около Туапсе и Магри. Пятикилометровый затор образовался на трассе А-147 между Нижним Учдере и Дагомысом.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»