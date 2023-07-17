В районе Горячего Ключа образовалась пробка длиной 7 км. Рассказываем о заторах на пути к морю в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Где 17 июля придется постоять на пути к Черному морю? Публикуем актуальную информацию

Утром 17 июля на трассах к Черному морю образовалось несколько заторов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе М-4 «Дон» около Горячего Ключа скопилась 7-километровая пробка. Еще два небольших затора наблюдаются около Молдавановки и на въезде в Джубгу.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

По пути в Новороссийск на трассе А-146 водителям придется постоять около Ильского и Холмской. Еще одна небольшая пробка скопилась около Гайдука. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также заторы наблюдаются в Новомихайловском, около Туапсе и Магри. Пятикилометровый затор образовался на трассе А-147 между Нижним Учдере и Дагомысом. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, днем 16 июля затор около Горячего Ключа составлял 8 километров. Дорога по направлению в Краснодар была свободна. 

Напомним, попасть в Крым можно только по сухопутному маршруту. Утром 17 июля мост закрыли из-за ЧП, подробности Юга.ру собрали здесь.

Горячий Ключ дорога на курорт Пробки Черное море

Новости

В Краснодаре усилили меры безопасности после ЧП на Крымском мосту
Из Краснодарского края отменили все автобусы в Крым. Поезда отправляются с опозданием
В районе Горячего Ключа образовалась пробка длиной 7 км. Рассказываем о заторах на пути к морю в Краснодарском крае
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
В Краснодаре обещают дожди и переменную облачность
В Туапсинском районе со стихией борются священники, казаки и Кондратьев

Лента новостей

В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
Сегодня, 07:43
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
В Туапсинском районе потоком воды смыло мост
15 июля, 13:18
В Туапсинском районе потоком воды смыло мост
Там снова идут ливни и звучит сирена
«Горе обычного человека — не горе»
13 июля, 13:45
«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа

Реклама на сайте