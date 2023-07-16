Пробка у Горячего Ключа на трассе М-4 «Дон» к Черному морю занимает 8 км

16 июля водители стоят в пробке по несколько часов на федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону побережья Черного моря около Горячего Ключа

По данным Google Maps, движение замедляется перед пересечением с улицей Промышленной. Затор тянется до скалы Петушок и выезда за пределы Горячего Ключа.

Также 700-метровая пробка скопилась на улице Революции, соединяющей центр Горячего Ключа с развязкой федеральной трассы.

По направлению к Краснодару дорога свободна.