Со стороны Керчи образовалась 5-километровая пробка на подъезде к Крымскому мосту

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи в пробке находятся более 600 автомобилей

Днем 14 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась пробка. В ней находятся 625 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов. «Яндекс.Карты» оценили длину затора в пять километров.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Отмечается, что со стороны Тамани затора нет. Пробка там закончилась ближе к обеду. Напомним, утром в очереди стояли 228 автомобилей. 

Как писали Юга.ру, пиковая ситуация с пробками перед мостом ожидается 16-17 июля. С 4 июля для объезда открыт Херсонский мост.

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