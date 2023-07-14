Со стороны Керчи образовалась 5-километровая пробка на подъезде к Крымскому мосту
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи в пробке находятся более 600 автомобилей
Днем 14 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась пробка. В ней находятся 625 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов. «Яндекс.Карты» оценили длину затора в пять километров.
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