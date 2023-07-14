Со стороны Керчи образовалась 5-километровая пробка на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи в пробке находятся более 600 автомобилей

Днем 14 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась пробка. В ней находятся 625 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов. «Яндекс.Карты» оценили длину затора в пять километров.

Отмечается, что со стороны Тамани затора нет. Пробка там закончилась ближе к обеду. Напомним, утром в очереди стояли 228 автомобилей.

Как писали Юга.ру, пиковая ситуация с пробками перед мостом ожидается 16-17 июля. С 4 июля для объезда открыт Херсонский мост.