Перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась пробка на три километра

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 14 июля в очереди на Крымский мост находятся больше 200 автомобилей

На подъезд в Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова образовалась пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил длину затора в 3,5 киломерта.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту сообщается, что в очереди находятся 228 автомобилей. Примерное время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи в пробке 130 машин.

Как писали Юга.ру, пиковая ситуация с пробками перед мостом ожидается 16-17 июля. Напомним, водители грузовиков могут воспользоваться переправой или альтернативным сухопутным маршрутом. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.

Дороги Крымский мост Пробки

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Перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась пробка на три километра

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