Перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась пробка на три километра

Утром 14 июля в очереди на Крымский мост находятся больше 200 автомобилей

На подъезд в Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова образовалась пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил длину затора в 3,5 киломерта.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту сообщается, что в очереди находятся 228 автомобилей. Примерное время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи в пробке 130 машин.