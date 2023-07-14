Перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась пробка на три километра
Утром 14 июля в очереди на Крымский мост находятся больше 200 автомобилей
На подъезд в Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова образовалась пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил длину затора в 3,5 киломерта.
В телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту сообщается, что в очереди находятся 228 автомобилей. Примерное время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи в пробке 130 машин.
Как писали Юга.ру, пиковая ситуация с пробками перед мостом ожидается 16-17 июля. Напомним, водители грузовиков могут воспользоваться переправой или альтернативным сухопутным маршрутом. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.
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