Осадки прекратятся. В Краснодарском крае прогнозируют потепление до 31 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики Краснодарского края рассказали о погоде в регионе 14 июля

В Краснодарском крае 14 июля будет тепло и без осадков. В ЦГМС региона рассказали, что температура воздуха будет повышаться днем до 31 °C.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17 °C, днем — 26…31 °C. На Азовском побережье будет 17…22 °C, в горах ночью 8…13 °C, днем — 20…25 °C.

На Черноморском побережье 14 июля будет облачно и без осадков. Ветер прогнозируют южный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 17…22 °C, днем — 26…31 °C.

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», осадков не ожидается и в Туапсинском районе, где местные жители несколько дней борются с последствиями непогоды. Напомним, два человека погибли в результате потопа, еще несколько остаются пропавшими без вести.

В Сочи 14 июля осадков также не ожидают, будет тепло и солнечно. Ранее Юга.ру писали, что на курорте 11 июля прошел град, в городе были сильные дожди, спасатели включили сирену. В поселке Мирном федеральной территории Сириус из-за наводнения эвакуировали жителей.

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