Осадки прекратятся. В Краснодарском крае прогнозируют потепление до 31 °C

Синоптики Краснодарского края рассказали о погоде в регионе 14 июля

В Краснодарском крае 14 июля будет тепло и без осадков. В ЦГМС региона рассказали, что температура воздуха будет повышаться днем до 31 °C.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17 °C, днем — 26…31 °C. На Азовском побережье будет 17…22 °C, в горах ночью 8…13 °C, днем — 20…25 °C.

На Черноморском побережье 14 июля будет облачно и без осадков. Ветер прогнозируют южный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 17…22 °C, днем — 26…31 °C.