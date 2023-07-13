В Туапсинском районе СК возбудил уголовное дело о пропаже четырех человек во время наводнения. В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

СК ищет четырех человек, пропавших после стихийного бедствия в Туапсинском районе. Там затопило 650 дворов

В следкоме Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи четырех местных жителей во время наводнения. Среди исчезнувших есть несовершеннолетний.

По данным следствия, в ночь на 12 июля из-за сильного ливня в поселке Тюменском частный дом смыло в реку Казачья Щель, впадающую в Черное море. В доме были две девушки 19 и 23 лет, а также 15-летний подросток. Их местонахождение неизвестно. Также следователи ищут 67-летнего мужчину. Около 5:30 утра он находился в автомобиле ВАЗ-2107, который потоком воды смыло в море.

Сейчас СК проводит поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. В поисках помогают сотрудники МЧС. 

Читайте также:

В краевом оперштабе сообщили, что на территории Туапсинского района продолжает действовать режим ЧС. Во время непогоды там затопило 650 дворов, в 290 домов зашла вода.

Сообщается, что к вечеру 12 июля воду откачали из всех домов. Остаются подтоплены подвалы многоэтажек и одно складское помещение в поселке Тюменском.

Кроме того, в Тюменском полностью разрушен автомобильный мост в хутор Полковничий, сообщили в ГУ МЧС Кубани. Объездных путей нет. Всего в хуторе проживают 40 человек, из которых 5 — дети. Семьи обеспечены едой на два дня. 

Ранее Юга.ру писали, что в Туапсинском районе начали работать несколько ПВР. Туда эвакуировали людей. 

Наводнения Пропавшие без вести Следственный комитет Туапсинский район

Новости

Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 13 июля
Певица МакSим объяснила срыв концерта в Сочи. Артистка находится на лечении в клинике
Обвиняемый признал вину в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара
В Краснодаре из-за неисправности на линии временно изменили схему движения четырех трамвайных маршрутов
В Анапе и Новороссийске в море утонули ребенок и двое взрослых
В Краснодарском крае из-за потопа погибли два человека

Лента новостей

«Горе обычного человека — не горе»
Сегодня, 13:45
«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа
В Краснодарском крае из-за потопа погибли два человека
Сегодня, 10:31
В Краснодарском крае из-за потопа погибли два человека
В Туапсинском районе СК возбудил уголовное дело о пропаже четырех человек во время наводнения
Сегодня, 09:55
В Туапсинском районе СК возбудил уголовное дело о пропаже четырех человек во время наводнения
В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС

Реклама на сайте