В Туапсинском районе СК возбудил уголовное дело о пропаже четырех человек во время наводнения. В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС

СК ищет четырех человек, пропавших после стихийного бедствия в Туапсинском районе. Там затопило 650 дворов

В следкоме Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи четырех местных жителей во время наводнения. Среди исчезнувших есть несовершеннолетний. По данным следствия, в ночь на 12 июля из-за сильного ливня в поселке Тюменском частный дом смыло в реку Казачья Щель, впадающую в Черное море. В доме были две девушки 19 и 23 лет, а также 15-летний подросток. Их местонахождение неизвестно. Также следователи ищут 67-летнего мужчину. Около 5:30 утра он находился в автомобиле ВАЗ-2107, который потоком воды смыло в море. Сейчас СК проводит поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. В поисках помогают сотрудники МЧС.