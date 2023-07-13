В Туапсинском районе СК возбудил уголовное дело о пропаже четырех человек во время наводнения. В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС
СК ищет четырех человек, пропавших после стихийного бедствия в Туапсинском районе. Там затопило 650 дворов
В следкоме Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи четырех местных жителей во время наводнения. Среди исчезнувших есть несовершеннолетний.
По данным следствия, в ночь на 12 июля из-за сильного ливня в поселке Тюменском частный дом смыло в реку Казачья Щель, впадающую в Черное море. В доме были две девушки 19 и 23 лет, а также 15-летний подросток. Их местонахождение неизвестно. Также следователи ищут 67-летнего мужчину. Около 5:30 утра он находился в автомобиле ВАЗ-2107, который потоком воды смыло в море.
Сейчас СК проводит поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. В поисках помогают сотрудники МЧС.
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В краевом оперштабе сообщили, что на территории Туапсинского района продолжает действовать режим ЧС. Во время непогоды там затопило 650 дворов, в 290 домов зашла вода.
Сообщается, что к вечеру 12 июля воду откачали из всех домов. Остаются подтоплены подвалы многоэтажек и одно складское помещение в поселке Тюменском.
Кроме того, в Тюменском полностью разрушен автомобильный мост в хутор Полковничий, сообщили в ГУ МЧС Кубани. Объездных путей нет. Всего в хуторе проживают 40 человек, из которых 5 — дети. Семьи обеспечены едой на два дня.
Ранее Юга.ру писали, что в Туапсинском районе начали работать несколько ПВР. Туда эвакуировали людей.