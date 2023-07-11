В Сочи звучит сирена, водители подсчитывают убытки после града. Рассказываем об обстановке на курорте 11 июля
В некоторых районах Сочи 11 июля прошел град, в городе сильные дожди, спасатели включили сирену
В Лазаревском и Хостинском районах Сочи днем 11 июля включили сирены. Датчики сработали из-за поднятия уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Отмечается, что реки из берегов пока не выходили. Городской оперативный штаб мониторит ситуацию.
В городе прошел сильный ливень и град. Засыпало трассу Джубга — Сочи. Водители прятали автомобили.
Но отогнать машину в безопасное место успели не все. Автовладельцы делятся кадрами разбитых стекол из Аше:
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