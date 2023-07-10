В Сириусе после сильного дождя затопило дома. Людей эвакуировали

В ночь на 10 июля в Сириусе затопило более 190 дворов. Спасатели эвакуировали население

В краевом оперштабе сообщили, что в поселке Мирном федеральной территории Сириус вечером 9 июля за час выпало около 50 мм осадков. Затопило 192 двора и дома, а также 13 улиц.

Спасатели эвакуировали людей. По данным пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края, в пунктах временного размещения находятся 66 человек, 18 из них — дети.