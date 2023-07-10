В Сириусе после сильного дождя затопило дома. Людей эвакуировали
В ночь на 10 июля в Сириусе затопило более 190 дворов. Спасатели эвакуировали население
В краевом оперштабе сообщили, что в поселке Мирном федеральной территории Сириус вечером 9 июля за час выпало около 50 мм осадков. Затопило 192 двора и дома, а также 13 улиц.
Спасатели эвакуировали людей. По данным пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края, в пунктах временного размещения находятся 66 человек, 18 из них — дети.
Все, кто вынуждены эвакуироваться, могут обратиться в отели «Омега», «Дельта» и «Гамма Сириус», сообщили в официальном аккаунта Сириуса. Там добавили, что аварийные службы работают всю ночь. С 8 утра оценочная комиссия начала осмотр пострадавших домов.
Как писали Юга.ру, сильный дождь в Сочи идет уже вторые сутки. 9 июля в городе затопило улицы и мощный поток воды смыл 10 автомобилей.