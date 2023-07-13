В Краснодарском крае из-за потопа погибли два человека

В прокуратуре сообщили о двух погибших после непогоды в Краснодарском крае

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в Черном море обнаружили тела 19-летней девушки и мужчины, возраст которого не уточняется. Они пропали во время наводнения в Туапсинском районе.

Юга.ру писали, что по факту исчезновения людей возбудили уголовное дело. В СК рассказали, что в день пропажи 19-летняя девушка находилась в частном доме в станице Тюменской. Вместе с ней там был 15-летний подросток и 23-летняя девушка. Их дом потоком воды смыло в реку Казачья Щель.

В тот же день пропал 67-летний мужчина. Он находился в автомобиле, который унесло в море.

Отметим, в Туапсинском районе продолжает действовать режим ЧС. Там остаются подтоплены подвалы многоэтажек.