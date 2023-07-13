В Анапе и Новороссийске в море утонули ребенок и двое взрослых
Днем 12 июля в Новороссийске в море утонул ребенок, в Анапе в воде погибли двое взрослых, сообщили в прокуратуре Краснодарского края
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края редакции Юга.ру рассказали о гибели 7-летнего ребенка и двоих взрослых на Черноморском побережье.
В Витязево днем 12 июля два человека утонули в районе пляжа «Аквамарин». Туристов вытащили на берег и пытались реанимировать, но спасти их не удалось. В сети сообщают, что на вид туристам было 50-55 лет.
В Новороссийске в штормящем море утонул 7-летний ребенок. Как пишут в местных пабликах, на берегу медики пытались оказать помощь мальчику, но он не выжил.
12 июля в Анапе ввели режим повышенной готовности.
«Все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Напомним, на пляже Анапы 9 июля утонул турист. Им оказался чиновник из Волгограда Михаил Ткачев. Подробнее о случившемся мы писали здесь.