В Анапе и Новороссийске в море утонули ребенок и двое взрослых

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Днем 12 июля в Новороссийске в море утонул ребенок, в Анапе в воде погибли двое взрослых, сообщили в прокуратуре Краснодарского края

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края редакции Юга.ру рассказали о гибели 7-летнего ребенка и двоих взрослых на Черноморском побережье.

В Витязево днем 12 июля два человека утонули в районе пляжа «Аквамарин». Туристов вытащили на берег и пытались реанимировать, но спасти их не удалось. В сети сообщают, что на вид туристам было 50-55 лет.

В Новороссийске в штормящем море утонул 7-летний ребенок. Как пишут в местных пабликах, на берегу медики пытались оказать помощь мальчику, но он не выжил.

12 июля в Анапе ввели режим повышенной готовности.

«Все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Напомним, на пляже Анапы 9 июля утонул турист. Им оказался чиновник из Волгограда Михаил Ткачев. Подробнее о случившемся мы писали здесь.

Происшествия Следственный комитет смерть Черное море

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