В Анапе и Новороссийске в море утонули ребенок и двое взрослых

Днем 12 июля в Новороссийске в море утонул ребенок, в Анапе в воде погибли двое взрослых, сообщили в прокуратуре Краснодарского края

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края редакции Юга.ру рассказали о гибели 7-летнего ребенка и двоих взрослых на Черноморском побережье.

В Витязево днем 12 июля два человека утонули в районе пляжа «Аквамарин». Туристов вытащили на берег и пытались реанимировать, но спасти их не удалось. В сети сообщают, что на вид туристам было 50-55 лет.

В Новороссийске в штормящем море утонул 7-летний ребенок. Как пишут в местных пабликах, на берегу медики пытались оказать помощь мальчику, но он не выжил.