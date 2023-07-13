В Архызе запустили бесплатный аудиогид по маршруту к Баритовому водопаду. В поход можно взять умный трекер

МТС создала первый бесплатный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» и обеспечила безопасность путешественников на всех туристических маршрутах Карачаево-Черкесии с помощью умных GPS-трекеров

Интерактивный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» начинается в центре поселка Архыз и ведет путешественника к Баритовому водопаду, который расположен прямо на склонах хребта Абишира-Ахуба. Прогулка до водопада с возвращением в поселок занимает около 4 часов, протяженность составит около 5 километров. На маршруте туристов ждут захватывающие виды, интересные истории и вековые легенды, а также вдохновляющие напевы Карачаево-Черкесии в исполнении заслуженных артистов республики Светланы Джашеевой-Чипчиковой и Руслана Катчиева. Воспользоваться аудиогидом могут абоненты любых операторов бесплатно в приложении МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или GooglePlay и найти аудиогид «Место силы. Баритовый водопад» в разделе «Онлайн-контент».

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МТС также обеспечила подразделения Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии и МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 50-ю GPS-трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на многочисленных пеших маршрутах республики. Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения, упал или нажал на устройстве кнопку SOS. Получить GPS-трекер может любой желающий турист или туристическая группа — бесплатно при регистрации маршрута в отделениях МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

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По данным BigDATA МТС, количество туристов в Карачаево-Черкесии планомерно увеличивается: только за последний год прирост составил 12%. Архыз становится всесезонным курортом, куда приезжают отдыхать не только зимой, но и летом. При этом жители Краснодарского края входят в топ-3 регионов, которые посещают курорты КЧР чаще всего. На первом месте жители Ставрополья, которые живут ближе к курортам КЧР.

Если в 2021 году доля кубанских туристов составляла около 20% от общего числа туристов за первое полугодие, то в 2023 году эта цифра составилапочти 30%. Чаще всего отдых в КЧР предпочитают мужчины в возрасте от 35 до 44 лет: их больше половины от общего числа региональных туристов. Добираются до курортов КЧР туристы Краснодарского края обычно на личных машинах, организованных туристических автобусах или объединяются в группы на интернет-площадках совместных поездок на авто. Как показывают данные МТС Travel, в среднем путешественники отдыхают в республике 2-3 дня и посещают сразу несколько известных курортов в республике — не только Архыз, но и Домбай, Теберду.

О туристических трекерах МТС Устройство работает на основе технологии GPS и представляет собой тонкую, прочную пластину, которая легко помещается в рюкзак. Трекер поддерживает функцию голосовой связи, интернет, SMS-сообщений и оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи, благодаря чему в любой труднодоступной точке его можно использовать как инструмент связи. Также цифровое решение оборудовано кнопкой SOS для моментального вызова помощи по всем каналам связи. Умный трекер поможет быстро зафиксировать местоположение туриста и в режиме реального времени отправлять информацию на платформу «Мобильные сотрудники», установленную на оборудовании спасателей.