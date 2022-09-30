«Зачастую турист банально не может объяснить, где находится». Горные спасатели на Эльбрусе получили умные трекеры от МТС для безопасности путешественников

Компания МТС передала горным спасателям Эльбруса умные трекеры, которые значительно повысят безопасность туристов. Мероприятие состоялось на высоте свыше четырёх тысяч метров, на самой высокой горе Европы. В рамках социальной программы компании МТС поисково-спасательные подразделения Кабардино-Балкарии получили и протестировали 50 новых трекеров, которые позволят туристам, совершающим восхождение на гору Эльбрус, постоянно оставаться на связи со спасателями. Напомним, ещё в 2018 году компания МТС установила на высоте 3888 метров самую высокогорную в Восточной Европе и России базовую станцию на горе Эльбрус. Умный трекер представляет собой небольшое устройство на основе технологий GPS, которое оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи. О нештатной ситуации трекер сообщает автоматически. Например, если турист долго остается без движения или отклонился от ранее утверждённого маршрута. Связь осуществляется в двустороннем режиме. То есть, с туристами могут связаться спасатели: уточнить ситуацию, если возникли подозрения критической ситуации на маршруте. Также и туристы могут вызвать спасателей, если что-то случилось, и требуется помощь.

Михаил Граник Директор по региональному управлению МТС

«По мере развития курортов Северного Кавказа и в целом — юга России, мы не останавливаем свои инвестиции в курорты. С начал года мы уже проинвестировали почти два миллиарда рублей и продолжаем инвестировать дальше. Для нас Эльбрус, как и для многих россиян — это жемчужина России, это место притяжения туристов, альпинистов. И мы видим одну из своих миссий, не только традиционное обеспечение коммуникациями, связью, обменом данных, но и, понимая специфику места, мы считаем, что на нас лежит определённая отвестственность по обеспечению безопасности тех, кто здесь отдыхает, гуляет и проводит время, любуясь красотами крыши страны», — рассказал Михаил Граник, директор по региональному управлению МТС.

© Евгений Мельченко

«Трекер уже протестирован и сохраняет устойчивую двустороннюю связь на протяжении всего пути туриста: от подножия до вершины Эльбруса. В настоящее время мы проводим испытания на другой стороне вершины. Уверены, серьёзных проблем с обеспечением безопасности туристов возникнуть не должно», — добавил для Юга.ру Михаил Граник. Связь может быть, как в виде кнопки SOS, так и голосовым способом, что сильно облегчает работу сотрудникам поисково-спасательного подразделения. А батарея мощностью 1050 мАч позволяет обеспечивать работу устройства в условиях низких температур в течение 7 дней.

Михаил Надежин Руководитель регионального управления МЧС в Кабардино-Балкарии

«С развитием внутреннего туризма в последние годы значительно возросло количество людей, желающих покорить Эльбрус. Спасатели МЧС России находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия по спасению людей на туристическом кластере. В высокогорье необходимо учитывать временной фактор при проведении поисково-спасательных работ. Покрытие Эльбруса сотовой связью безусловно дает возможность альпинистам оперативно сообщить на пульт МЧС «сигнал помощи» — это кратно уменьшает время реагирования спасателей во время поисково-спасательных работ. Уверен, что трекеры облегчат поиски людей в случае опасности и позволят нам оказать помощь своевременно», — отмечает руководитель регионального управления МЧС в Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

Как работает умный трекер от МТС Перед тем, как отправиться на восхождение, туристическая группа должна зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении. Специалист подразделения пропишет маршрут группы в специальном цифровом сервисе, а затем выдаст умный трекер туристической группе. С этого момента спасатели смогут в реальном времени наблюдать за передвижениями покорителей вершины, узнать, на какой высоте они находятся и посмотреть историю передвижений.

Умный трекер от МТС © Евгений Мельченко

«Зачастую турист, когда попадает в сложную ситуацию, банально не может объяснить, где конкретно он находится. Это увеличивает время поиска. В данном случае, в условиях высокогорья и быстро меняющихся погодных условий, это является критическим фактором. Каждая минута на счету. Такие устройства, как трекер от МТС позволят сильно сократить время реагирования, что повысит шансы выжить для совершающих восхождение людей, если они попали в сложную ситуацию», — рассказал Михаил Надежин.

© Евгений Мельченко

В настоящее время в Приэльбрусье основной поток туристов наблюдается из Ставропольского и Краснодарского краев, из Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Этот район Кабардино-Балкарии является наиболее популярным у кубанских туристов: из общего количества гостей республики, согласно данным Big Data за 2021 и 2022 годы, 78% посещают именно Приэльбрусье.

Эльдар Залиханов Директор МТС в Кабардино-Балкарии