Жителей Туапсинского района эвакуируют после ливня
В Туапсинском районе из подтопленных домов эвакуируют жителей. Работает несколько ПВР
Сильный дождь идет в Небугском сельском поселении. Потоки воды спускаются со склонов на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам.
Жителей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщили в краевом оперштабе. Они находятся в Джубге — школа №31, Тенгинском сельском поселении — школа №3, Новомихайловском — школа №35, Ольгинке — школа №19 и в доме культуры Небуга.
Есть подтопленные дома в Горском, СНТ «Ручеек», Дефановке и Джубге. Также пострадали Лермонтово, Пляхо, Ольгинка, Сосновка и Тюменский.
Жители подтопленных территорий могут обратиться за помощью по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8 (861)-268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).
В Небуге начинает работать комиссия по оценке ущерба. Население просят подавать заявки на обследование помещений.
Как писали Юга.ру, от непогоды пострадал Туапсинский район. Там затопило дороги и сошло несколько селей.