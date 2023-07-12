Жителей Туапсинского района эвакуируют после ливня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Туапсинском районе из подтопленных домов эвакуируют жителей. Работает несколько ПВР

Сильный дождь идет в Небугском сельском поселении. Потоки воды спускаются со склонов на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам. 

Жителей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщили в краевом оперштабе. Они находятся в Джубге — школа №31, Тенгинском сельском поселении —  школа №3, Новомихайловском — школа №35, Ольгинке — школа №19 и в доме культуры Небуга.

Есть подтопленные дома в Горском, СНТ «Ручеек», Дефановке и Джубге. Также пострадали Лермонтово, Пляхо, Ольгинка, Сосновка и Тюменский.

Жители подтопленных территорий могут обратиться за помощью по телефонам: 8 (86167) 2-52-122-42-12112010101018 (861)-268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

В Небуге начинает работать комиссия по оценке ущерба. Население просят подавать заявки на обследование помещений.

Как писали Юга.ру, от непогоды пострадал Туапсинский район. Там затопило дороги и сошло несколько селей. 

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