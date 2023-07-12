Жителей Туапсинского района эвакуируют после ливня

В Туапсинском районе из подтопленных домов эвакуируют жителей. Работает несколько ПВР

Сильный дождь идет в Небугском сельском поселении. Потоки воды спускаются со склонов на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам.

Жителей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщили в краевом оперштабе. Они находятся в Джубге — школа №31, Тенгинском сельском поселении — школа №3, Новомихайловском — школа №35, Ольгинке — школа №19 и в доме культуры Небуга.

Есть подтопленные дома в Горском, СНТ «Ручеек», Дефановке и Джубге. Также пострадали Лермонтово, Пляхо, Ольгинка, Сосновка и Тюменский.