Улицу Чапаева в Краснодаре снова хотят сделать пешеходной

В мэрии Краснодара рассматривают варианты реорганизации движения по улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. Улицу хотят сделать пешеходной в выходные дни и вернуть ей статус Арбата.

Отмечается, что при реконструкции улицы Чапаева сделают одну полосу для автомобилей, велодорожку, пешеходную и сервисную зону, высадят деревья и сделают уличное освещение. Срок реализации проекта составит 6 месяцев.

Как писали Юга.ру, ранее в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны. В июле 2021 года проект приостановил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.