Улицу Чапаева в Краснодаре снова хотят сделать пешеходной

Краснодарский край

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  • Перекресток улиц Красноармейской и Чапаева © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Перекресток улиц Красноармейской и Чапаева © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара предложили несколько вариантов реконструкции улицы Чапаева

В мэрии Краснодара рассматривают варианты реорганизации движения по улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. Улицу хотят сделать пешеходной в выходные дни и вернуть ей статус Арбата.

Есть три варианта:

  • По четной стороне сделают заездные карманы, а по нечетной поднимут уровень велодорожки.
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • По нечетной стороне сделают заездные карманы, уберут велодорожку и расширят тротуар.
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • Капитальный ремонт отрезка. При его реализации не предусмотрена парковка. Проектную документацию уже передали для прохождения госэкспертизы.
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Отмечается, что при реконструкции улицы Чапаева сделают одну полосу для автомобилей, велодорожку, пешеходную и сервисную зону, высадят деревья и сделают уличное освещение. Срок реализации проекта составит 6 месяцев.

Как писали Юга.ру, ранее в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны. В июле 2021 года проект приостановил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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Улицу Чапаева в Краснодаре снова хотят сделать пешеходной
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