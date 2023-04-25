В Краснодаре опять реконструируют улицу Чапаева. Посмотрели, что там происходит

Вот так улица Чапаева выглядит сейчас:

На улице Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской с марта идет ремонт. Там уже расширили пешеходную зону и уложили новую плитку. Сейчас идут работы по реконструкции проезжей части. Также на протяжении всего участка закрашивают граффити.

Напомним, в Краснодаре снова решили реконструировать улицу Чапаева. Мэр города Евгений Наумов осенью 2022 года сказал, что оставлять улицу в таком виде, в котором она была — нельзя, и поручил проработать варианты обустройства участка.

В начале декабря предложили три варианта реконструкции улицы. Приоритет отдали проекту, который предусматривает капитальный ремонт участка. На отрезке хотели сделать одну полосу для автомобилей, велодорожку, пешеходную и сервисную зоны, высадить деревья и сделать уличное освещение. Срок реализации проекта оценили в 6 месяцев.

Но в марте этого года глава Краснодара написал в своем телеграме, что на участке уберут велодорожки, расширят тротуар и сделают заездные карманы по нечетной стороне. Также он поставил задачу сделать креативным узор новой плитки. По словам Наумова, «поставить точку в ремонте нужно до 1 июня».

Как писали Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны.

В июле 2021 года Вениамин Кондратьев решил приостановить реализацию проекта бывшего главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Глава края посчитал, что проект нуждался в доработке.