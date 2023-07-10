Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка. Керченскую переправу закрыли

Затор около Крымского моста растянулся на восемь километров. Паромы не ходят из-за погоды

Утром 10 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил затор в восемь километров.

По состоянию на 9:00 со стороны Тамани в пробке находятся 1229 автомобилей. Время ожидания составляет более пяти часов, сообщили в телеграм-канале информационного центра по дорогам.

Кроме того, вечером 9 июля из-за непогоды закрыли Керченскую переправу. Напомним, на паромах перевозили грузовые автомобили. Им запрещен проезд по мосту.

Водители грузовиков могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.

Ранее Юга.ру писали, что сильный затор образовался около Крымского моста 7 июля. Министр транспорта России заявил, что пиковая ситуация с пробками перед мостом ожидается 16-17 июля.