В Краснодаре в августе заработает стадион «Динамо». Он был закрыт больше 10 лет

Министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко сообщил, что в августе в Краснодаре откроют спортивный комплекс «Динамо». В эксплуатацию его планировали ввести в июне.

Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, в комплекс входит трибуна (4-х этажное здание на 3512 мест), открытое спортивное ядро и спортивные поля. Также там есть теннисные корты, мини-футбольные поля, сектор для прыжков, бега с препятствиями и длинных метаний.

В здании сделали залы для бокса, силовой подготовки, борьбы и метания ядра. Еще там оборудовали залы для игры в волейбол и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, а также помещения медико-восстановительного центра и допинг-контроля.

Как писали Юга.ру, стадион «Динамо» построили в 1932 году. В аварийное состояние он пришел к 2010 году. В 2012 году там началась реконструкция, к 2021 году на нее потратили более 1,6 млрд рублей. Стадион планировали запустить в 2022 году, но потом на него выделили ещё 521 млн рублей. Историю реконструкции можно почитать здесь.