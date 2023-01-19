На ремонт стадиона «Динамо» в Краснодаре потратят еще 521 млн рублей. Его хотели открыть в 2022 году

Краснодарский край

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  • Стадион «Динамо» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион «Динамо» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стоимость реконструкции стадиона «Динамо» превысила 2 млрд рублей

АО «Динамо-Кубань» заключило очередной договор с ООО СЗ «КраснодарИнвестСтрой» на реконструкцию стадиона «Динамо». 19 января об этом сообщил «РБК Краснодар», ссылаясь на пресс-службу департамента строительства администрации Краснодарского края.

На работы направят еще 521,6 млн рублей. Ранее ООО «КраснодарИнвестСтрой» уже выступал подрядчиком трех этапов реконструкции. В этот раз компании предстоит выполнить конструктивные работы, автоматизацию, пуск и наладку инженерного и технологического оборудования и коммуникаций. Когда эти работы планируют завершить, пока не сообщили.

Что кроется за фасадом стадиона «Динамо»:

Компания «КраснодарИнвестСтрой» основана в ноябре 2005 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор компании — Александр Лондарь, бенефициар — Елена Стешенко. Выручка от продаж в 2021 году составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 294,4 млн рублей.

«Динамо» закрыли в 2007 году, а в 2012-м начали реконструкцию. К 2021 на нее потратили более 1,6 млрд рублей. В феврале 2021 года стадион планировали запустить в 2022 году. Историю реконструкции и обещания чиновников можно почитать здесь.

Деньги Инвестиции Стадион «Динамо» Строительство

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