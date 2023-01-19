Стоимость реконструкции стадиона «Динамо» превысила 2 млрд рублей

АО «Динамо-Кубань» заключило очередной договор с ООО СЗ «КраснодарИнвестСтрой» на реконструкцию стадиона «Динамо». 19 января об этом сообщил «РБК Краснодар», ссылаясь на пресс-службу департамента строительства администрации Краснодарского края. На работы направят еще 521,6 млн рублей. Ранее ООО «КраснодарИнвестСтрой» уже выступал подрядчиком трех этапов реконструкции. В этот раз компании предстоит выполнить конструктивные работы, автоматизацию, пуск и наладку инженерного и технологического оборудования и коммуникаций. Когда эти работы планируют завершить, пока не сообщили.

Что кроется за фасадом стадиона «Динамо»: Фото и видео с коптера

Компания «КраснодарИнвестСтрой» основана в ноябре 2005 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор компании — Александр Лондарь, бенефициар — Елена Стешенко. Выручка от продаж в 2021 году составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 294,4 млн рублей.