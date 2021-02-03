Власти Кубани выделили на стадион «Динамо» еще 656 млн рублей и хотят достроить его к следующему году

Напомним, стадион «Динамо» в Краснодаре закрыли в 2007 году, а в 2012-м началась его реконструкция. На нее потратили уже более 1 млрд рублей, однако ремонт к 2021 году так и не завершили. В ноябре 2020 года стало известно, что власти Кубани решили выкупить акции на 656 млн рублей для достройки стадиона к 2022 году. Все обещания чиновников за 12 лет по этому поводу можно прочитать здесь.

В конце декабря прошлого года экс-мэр Краснодара Владимир Евланов рассказал порталу Юга.ру, что краевые власти уже подписали меморандум, который регулирует взаимоотношения сторон в процедуре реконструкции стадиона «Динамо».