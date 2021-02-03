Власти Кубани выделили на стадион «Динамо» еще 656 млн рублей и хотят достроить его к следующему году
Власти Краснодарского края 2 февраля опубликовали новое постановление о выделении бюджетных денег на строительство стадиона «Динамо»
Напомним, стадион «Динамо» в Краснодаре закрыли в 2007 году, а в 2012-м началась его реконструкция. На нее потратили уже более 1 млрд рублей, однако ремонт к 2021 году так и не завершили. В ноябре 2020 года стало известно, что власти Кубани решили выкупить акции на 656 млн рублей для достройки стадиона к 2022 году. Все обещания чиновников за 12 лет по этому поводу можно прочитать здесь.
В конце декабря прошлого года экс-мэр Краснодара Владимир Евланов рассказал порталу Юга.ру, что краевые власти уже подписали меморандум, который регулирует взаимоотношения сторон в процедуре реконструкции стадиона «Динамо».
2 февраля на сайте администрации Краснодарского края опубликовали постановление, согласно которому из краевого бюджета выделили 656 млн 270 тыс. рублей на покупку акций АО «Динамо-Кубань». Согласно документу, стадион планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Он будет вмещать на трибунах 3 тыс. 512 зрителей. Всего на реконструкцию «Динамо» власти потратили 1 млрд 676 млн 825 тыс. рублей, из них 1 млрд 20 млн 554 тыс. рублей — до 2021 года.
Портал Юга.ру с октября пытается узнать о судьбе стадиона. Редакция направила пять запросов в различные инстанции, однако к февралю 2021 года получила только один ответ — от Евланова. Министерство спорта Кубани, Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо», краснодарская краевая организация общества «Динамо» и администрация Краснодарского края так и не предоставили ответы, нарушив Закон РФ № 2124-1 «О СМИ». Редакция готовит жалобу в прокуратуру Кубани.
Стадион «Динамо» построили в 1932 году. Он стал крупнейшим спортивным сооружением на Северном Кавказе — трибуны вмещали 6 тыс. человек. После Великой Отечественной войны к 1951 году здание восстановили и увеличили вместимость до 11 тыс. человек.