В Адыгее началась реконструкция участка дороги Даховская — плато Лагонаки

В Адыгее приступили к реконструкции подъездной автомобильной дороги к будущему горнолыжному экокурорту «Лагонаки»

Как сообщает Минстрой РФ, до конца 2023 года на участке протяженностью 965 метров расширят дорогу до двух полос, организуют стоянку автомобилей с выделенными парковочными местами для инвалидов и благоустроят территорию.

«Уже началась реконструкция участка автомобильной дороги Даховская — плато Лагонаки, также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередач. Строительство ведется за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с учетом сохранения природных богатств региона. Важно довести этот проект до логического завершения. Его реализация повлияет на развитие не только туристической отрасли, но и экономики Адыгеи, позволит создать тысячи новых рабочих мест», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина в Москве.

© Фото пресс-службы главы Адыгеи

Проект экокурорта «Лагонаки» реализуют инвесторы совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ». Обеспечивающую инфраструктуру строят в рамках нового отраслевого нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Как сообщает пресс-служба главы Адыгеи, за счет субсидий минстроя инвесторам возместят затраты на технологическое присоединение к электросетям, на объекте реконструируют участок автомобильной дороги Даховская — плато Лагонаки и обеспечат его инженерной инфраструктурой, в том числе сетями водоснабжения и водоотведения. Сопутствующую инфраструктуру будут строить параллельно с местами размещения и досуга.