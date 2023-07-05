В Адыгее началась реконструкция участка дороги Даховская — плато Лагонаки

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    © Фото пресс-службы главы Адыгеи

В Адыгее приступили к реконструкции подъездной автомобильной дороги к будущему горнолыжному экокурорту «Лагонаки»

Как сообщает Минстрой РФ, до конца 2023 года на участке протяженностью 965 метров расширят дорогу до двух полос, организуют стоянку автомобилей с выделенными парковочными местами для инвалидов и благоустроят территорию.

«Уже началась реконструкция участка автомобильной дороги Даховская — плато Лагонаки, также предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередач. Строительство ведется за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с учетом сохранения природных богатств региона. Важно довести этот проект до логического завершения. Его реализация повлияет на развитие не только туристической отрасли, но и экономики Адыгеи, позволит создать тысячи новых рабочих мест», —  отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина в Москве.

  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    © Фото пресс-службы главы Адыгеи

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Проект экокурорта «Лагонаки» реализуют инвесторы совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ». Обеспечивающую инфраструктуру строят в рамках нового отраслевого нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Как сообщает пресс-служба главы Адыгеи, за счет субсидий минстроя инвесторам возместят затраты на технологическое присоединение к электросетям, на объекте реконструируют участок автомобильной дороги Даховская — плато Лагонаки и обеспечат его инженерной инфраструктурой, в том числе сетями водоснабжения и водоотведения. Сопутствующую инфраструктуру будут строить параллельно с местами размещения и досуга.

Как писали Юга.ру, соглашение по созданию горного экокурорта на плато Лагонаки власти Адыгеи и руководство НАО «Красная поляна» подписали на ПМЭФ-2021. До 2025 года на экокурорте «Лагонаки» планируют построить 6 канатных дорог.

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