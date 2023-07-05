Власти Краснодарского края перенесли открытие новой дороги к свалке в Полтавской на август

В станице Полтавской начали строить дорогу к мусорному полигону. Она заработает через месяц

4 июля вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что в станице Полтавской начали строить съезд к мусорному полигону. Участок составит 21 метр в длину и семь — в ширину. Движение по этой дороге обещают запустить в начале августа. Ранее дорогу планировали открыть в первой половине июля.

Также завершили экспертизу моста через обводной канал. Специалисты установили, что мост соответствует необходимым параметрам. Для его усиления смонтировали новые опоры в виде свайного фундамента.

Ранее Юга.ру писали, в январе на прямой линии Кондратьев говорил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.

После этого мусоровозы продолжили ездить через станицу. Тогда жители Полтавской начали выходить на дороги и перекрывать проезд мусоровозам. Тогда жителям пообещали, что к полигону построят примыкающую дорогу