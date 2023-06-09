Жителям Полтавской пообещали построить объездную дорогу для мусоровозов в июле. Но активисты сомневаются, что это возможно

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В июле в Полтавской планируют открыть объездную дорогу для мусоровозов. Жители станицы не верят заявлению властей

Министр ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник сообщил в своем телеграме, что встретился с жителями станицы Полтавской и обсудил ситуацию с мусорным полигоном. По его словам, в июле в станице откроют объездную дорогу для мусоровозов. 

«В части формирования объездного пути требуется ввод в эксплуатацию временного мостового сооружения, а также проектирование и строительство объездного участка дороги. Срок завершения работ намечен на первую половину июля 2023 года», — написал министр.

Жители станицы Полтавской просят губернатора Кондратьева принять их лично из-за ситуации со свалкой:

Также Шапошник добавил, что компания, эксплуатирующая полигон, установила санитарно-защитную зону, очистила перехватывающие обводные каналы и заключила договор на поставку грунта для обеспечения технологического цикла. 

Но местные жители не верят словам министра. Они считают, что за месяц невозможно получить решение экспертизы и укрепить мост. 

«Это просто физически не возможно. Официально построить мост в соответствии со всеми нормами и получить согласование на его эксплуатацию за один и даже два месяца — не вариант. Это можно только пообещать, заведомо понимая, что обещание никто не выполнит», — написали жители телеграм-канале «Полтавская против свалки».

Также жители Полтавской отметили, что после выходных попросят в министерстве копию протокола встречи и будут отслеживать выполнение поручений министра. 

Как писали Юга.ру, жителям Полтавской пообещали построить временный мост для мусоровозов. Позже жители станицы сказали, что власти заявили о строительстве уже существующего моста. 

Дороги Красноармейский район Мусор Строительство

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Жителям Полтавской пообещали построить объездную дорогу для мусоровозов в июле. Но активисты сомневаются, что это возможно
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