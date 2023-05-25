В станице Полтавской сделали временный мост для мусоровозов. Но он еще закрыт - инвестор

Краснодарский край

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  • Временный мост в Полтавской © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Временный мост в Полтавской © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Инвестор: мост для движения мусоровозов в объезд станицы Полтавской откроют через 1,5-2 месяца

На совещании с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым инвестор сообщил, что в станице Полтавской сделали временный мост для мусоровозов. Он позволит вывозить отходы в объезд населенного пункта.

По словам генерального директора ООО «ВиваТранс» Андрея Половинкина, сейчас мост проходит экспертизу. После получения положительного заключения специалисты будут обустраивать примыкание к основной дороге. Пустить технику планируют через 1,5-2 месяца.

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Напомним, в январе на прямой линии Кондратьев говорил, что  дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.

После этого мусоровозы продолжили ездить через станицу. Тогда жители Полтавской начали выходить на дороги и перекрывать проезд мусоровозам. А в конце марта они организовали круглосуточный контроль за дорогой.

Вениамин Кондратьев Дороги Красноармейский район Мусор

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