В станице Полтавской сделали временный мост для мусоровозов. Но он еще закрыт - инвестор

Инвестор: мост для движения мусоровозов в объезд станицы Полтавской откроют через 1,5-2 месяца

На совещании с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым инвестор сообщил, что в станице Полтавской сделали временный мост для мусоровозов. Он позволит вывозить отходы в объезд населенного пункта.

По словам генерального директора ООО «ВиваТранс» Андрея Половинкина, сейчас мост проходит экспертизу. После получения положительного заключения специалисты будут обустраивать примыкание к основной дороге. Пустить технику планируют через 1,5-2 месяца.