На М-4 «Дон» по направлению к Черному морю перекрыли дорогу из-за ДТП

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 4 июля на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, участок дороги перекрыли

В 15 часов 4 июля в пресс-службе «Автодора» сообщили, что из-за ДТП временно перекрыли движение на 687-й километре М-4 «Дон». Речь идет об участке на территории Воронежской области, там произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Участок, где перекрыли движение

Участок, где перекрыли движение

Как рассказали в «Автодоре», движение перенаправили на 671-й километр трассы. Посмотреть на точку на карте можно здесь.

«На месте аварии работают оперативные службы. Водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании маршрутов», — сообщили в «Автодоре».

На «Яндекс.Картах» на указанном участке дороги пользователь отметил ДТП и оставил комментарий о том, что «горит фура».

Обновлено в 15:58. В «Автодоре» рассказали о нормализации ситуации:

Напомним, утром 4 июля на подъезде к Крымскому мосту снова образовалась пробка. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор со стороны Краснодарского края сократился до  четырех километров. 3 июля пробка перед Крымским мостом растянулась почти на 13 километров. Люди находились в заторе по несколько часов.

О том, как обстоят дела на морских курортах Краснодарского края, Юга.ру писали здесь.

Автомобили дорога на курорт ДТП Транспорт Черное море

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