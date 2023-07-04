На М-4 «Дон» по направлению к Черному морю перекрыли дорогу из-за ДТП
Днем 4 июля на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, участок дороги перекрыли
В 15 часов 4 июля в пресс-службе «Автодора» сообщили, что из-за ДТП временно перекрыли движение на 687-й километре М-4 «Дон». Речь идет об участке на территории Воронежской области, там произошло ДТП с участием двух большегрузов.
Как рассказали в «Автодоре», движение перенаправили на 671-й километр трассы. Посмотреть на точку на карте можно здесь.
«На месте аварии работают оперативные службы. Водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании маршрутов», — сообщили в «Автодоре».
На «Яндекс.Картах» на указанном участке дороги пользователь отметил ДТП и оставил комментарий о том, что «горит фура».
Обновлено в 15:58. В «Автодоре» рассказали о нормализации ситуации:
Напомним, утром 4 июля на подъезде к Крымскому мосту снова образовалась пробка. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор со стороны Краснодарского края сократился до четырех километров. 3 июля пробка перед Крымским мостом растянулась почти на 13 километров. Люди находились в заторе по несколько часов.
О том, как обстоят дела на морских курортах Краснодарского края, Юга.ру писали здесь.